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Переводчик с собачьего будет создан через 10 лет
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Переводчик с собачьего будет создан через 10 лет 

Рамблер 8 февраля 2018
Фото: Depositphotos.com
Ученый Кон Слободчикофф, который изучает поведение животных, обещает, что менее, чем за десять лет он создаст гаджет, который будет переводить язык жестов и лая собак на человеческий.
Слободчикофф действительно человек науки, а не какой-нибудь очередной сумасшедший. Он работает в Университете Северной Аризоны и сейчас плотно занят тем, чтобы создать устройство, способное облегчить понимание между хозяином и его питомцем. Так, гаджет будет транслировать, что в данный конкретный момент означает виляние хвостом или же рычание.
До этого Кон изучал поведение собак на протяжении 30 лет и обнаружил, что у них есть своя языковая система, которая передает сложные инструкции и команды. Кроме того, лай животных тоже меняется в зависимости о того, какую информацию они хотят донести.
Уже сейчас Кон с помощью специального оборудования переводит эту языковую систему на английский.
В прошлом году он создал компанию Zoolingua, под брендом которой и планирует выпустить свой гаджет. Он уверен, что как только будет создан переводчик для собак, тут же последует переводчик для кошек.
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