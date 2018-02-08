Самые невероятные из созданных летающих машин

На протяжении тысячелетий люди были одержимы полетом. Почти каждая древняя цивилизация имеет свой собственный миф о летающих созданиях, богах или тотемных животных. Одна из самых известных историй принадлежит грекам — это знаменитый рассказ о попытке Икара добраться до солнца. Легенда вполне могла быть основана на реальных событиях: изобретатели не только мечтали, но и пробовали собирать прототипы летающих аппаратов, ориентируясь на строение птичьего крыла. Несмотря на огромную опасность таких экспериментов и чрезвычайно высокий уровень трагических аварий, человек все же смог преодолеть земное притяжение — тысячелетняя мечта стала реальностью.

Орнитоптер

Самую раннюю концепцию орнитоптера разработал Леонардо да Винчи еще в XV-ом веке. Великий мастер вдохновлялся полетом птиц, летучих мышей и насекомых: его модель умела находиться в воздухе до трех минут. В 1894 году Отто Лилиенталь, немецкий пионер авиации, осуществил первый пилотируемый полет на орнитоптере.

Дирижабль

Этому виду воздушного транспорта прочили надежное будущее. Дирижабль был способен преодолевать значительные расстояния и перевозить внушительные грузы. В начале эпохи конструкторы использовали водород, но затем, после ужасной катастрофы «Гиндербурга», перешли на более безопасный гелий. Планер

Гениальность планера кроется в его простоте. Ни двигателя, ни сбивающей с толку приборной панели: пилот планера должен полагаться только на свое знание физики и опыт.

Гидросамолет

Гидросамолеты типа летающих лодок оснащены специально спроектированным фюзеляжем, который позволяет судну не только приземляться на воду, но и передвигаться в этой стихии с вполне приличной скоростью. Золотой век гидросамолетов пришелся на Вторую мировую войну, сейчас же их использование постепенно сходит на нет. Аэроцикл

В 1950-х годах конструкторы Lackner Helicopters предложили американской армии проект необычного транспортного средства. Аэроцикл предназначался для разведывательных целей, однако опытные образцы оказались слишком сложны для освоения неподготовленными пехотинцами. После нескольких аварий этот амбициозный проект был закрыт. Эйркрафт

Транспортный самолет предназначен для перевозки сверхтяжелых грузов. Именно эти гиганты подвозят на поле боя танки, а в мирное время могут переместить с места на место даже небольшой разобранный завод. Самым большим грузовым самолетом в истории до сих пор остается построенный еще в 1988 году АН-225. Ракетоплан

Ракетоплан может достичь гораздо более высоких скоростей, чем аналогичный по размеру реактивный самолет. Однако, двигатели этого аппарата не рассчитаны на постоянную нагрузку: спустя короткий взрывной период, пилот должен значительно сбросить скорость. На данный момент наблюдается эволюционное развитие ракетоплана в суборбитальный самолет. Стратегический бомбардировщик

Стратегические бомбардировщики предназначены для выполнения миссий дальнего действия. Развитие технологий не оставляет шанса базам снабжения, заводам и верфям противника, которые расположены далеко за линией фронта. Единственного самолета такого рода может хватить для окончания войны — вспомните ту же Хиросиму. Космоплан

Космический корабль Аэрокосмический аппарат, благодаря которому еще наше поколение сможет побывать в космосе космическими туристами. На данный момент успешные испытания прошли пять космопланов: X-15, Space Shuttle, Буран, SpaceShipOne и Boeing X-37.