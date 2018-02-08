Первый российский робот-юрист начал консультации

В четверг был первый официальный рабочий день у российского робота-юриста. Его зовут Федор Нейронов, и он специализируется на защите прав потребителей.

Рабочее место юриста Федора: Интернет, один из сайтов бесплатной помощи. Как сообщили начальники искусственного профессионала, до того Федор работал в тестовом режиме. Испытательный срок у машины (или как назвать гражданина Нейронова?) прошел удачно. Теперь робот — штатный бесплатный советчик.

"Это первая подобная технология с элементами искусственного интеллекта и машинного обучения, у которого нет аналогов в юридической индустрии", рассказывают администраторы сайта. Важное преимущество Федора перед обычными программами (а также, что греха таить, некоторыми людьми с дипломами юриста) — он понимает вопрос, сформулированный на простом человеческом языке. Написать о своей проблеме можно с ошибками, даже вкратце. Например, "как вернуть сломанный телефон". Робот поймет. Менее чем через секунду он предоставит развернутый ответ с перечислением прав человека в его ситуации, а также статей закона. То есть, по словам модераторов, это именно юридическая консультация.

Нейронная сеть Федора обучалась на самой крупной в России базе данных из более чем 100 тысяч вопросов. Классический юрист может ответить максимум на 15-20 вопросов в день, рассказывают создатели Федора, а робот — на тысячи обращений, причем максимально подробно.

— Главная ценность робота-юриста в том, что он делает юридические консультации доступными абсолютно каждому, то есть люди могут чаще обращаться со своими вопросами и больше знать о своих правах, — говорит основатель платформы "Правовед.Ру" Валерий Мешков. — Особо поможет робот гражданам, которые не имеют регулярного доступа к юридической помощи. Для юристов, которые хотят выиграть конкуренцию с роботами, это сигнал к повышению своих знаний, это повод задуматься, как сделать технологии помощником в своей работе.

Надо понимать: человека робот не заменит. При условии, что человек к работе относится по-человечески, а не как робот. Журналисты "РГ" регулярно обращаются за комментариями к юристам. Иногда в ответ получают живое слово, с интересными мыслями, зарисовками из жизни, дельными советами. Но нередко юристы присылают просто выжимки из законов. Статья такая-то говорит то-то, статья такая-то то-то. Таким "экспертам" стоит напрячься, так как робот-юрист сделает работу лучше них. Но без настоящих профессионалов не обойтись. Только человек сможет помочь другому человеку в по-настоящему трудной ситуации. Об этом недавно говорили и на совещании в минюсте . Как уже писала "РГ", ведомство тоже разрабатывает проект портала правового просвещения. Программы будут давать бесплатные консультации. Более того, там будут размещены шаблоны документов.