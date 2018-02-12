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Создана электронная кожа для роботов и ампутантов
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Создана электронная кожа для роботов и ампутантов 

Газета.Ru 12 февраля 2018
Фото: Газета.Ru
Исследователи из Колорадского университета в Боулдере создали электронную кожу, способную "чувствовать" прикосновения и изменение температуры. Она позволит добавить чувствительность искусственным конечностям. Об изобретении разработчики рассказали в статье в журнале Science Advances.
Электронная кожа (e-skin) — это тонкий полупрозрачный материал, имитирующий функции обычной кожи. Он снабжен сенсорами, измеряющими давление, температуру, влажность и движения воздуха. Новая разработка позволит усовершенствовать существующие протезы конечностей. Так, например, человеку с искусственной рукой будет проще контролировать силу сжатия, когда он берет стакан с водой — риск выронить его или сдавить так, что тот треснет, будет заметно ниже. Также электронная кожа найдет применение в робототехнике, уверены ее создатели. Тщательный контроль за температурой и давлением позволит разрабатывать даже роботов-нянек.
Электронная кожа растворима в специальной жидкости, что позволяет быстро восстанавливать ее в случае небольших повреждений. Для этого достаточно нанести раствор на поврежденный участок и подождать некоторое время — химические связи между частями кожи восстановятся и сенсоры продолжат работу. В случае более серьезной поломки кожу можно растворить полностью и использовать полученный материал для изготовления нового покрытия.
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