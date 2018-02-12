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Китайские ученые нашли самые древние иероглифы
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Китайские ученые нашли самые древние иероглифы 

Аргументы и Факты 12 февраля 2018
Фото: Аргументы и Факты
Китайские ученые нашли самые древние письмена, которые сохранились до наших дней в Восточной Азии, передает ТАСС.
Сообщается, что на обломке керамической чащи нашли иероглифы, возраст которых примерно четыре тысячи лет. Специалисты считают, что на обломке три или четыре отдельных иероглифа, они нанесены тушью при помощи кисти из шерсти.
Предположительно, иероглифы на керамике связаны с древними обрядами. Ранее самыми древними в регионе считались «гадательные надписи», возраст которых составляет около трех тысяч лет. Они представляют собой записи на костях животных и черепашьих панцирях, которые отражают предсказания оракулов и политическую обстановку. Специалисты пока расшифровали только треть обнаруженных знаков.
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