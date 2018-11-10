Ещё
Тест на знание геометрических фигур
Далее:
Читайте также:
Ещё

Тест на знание геометрических фигур 

Рамблер 10 ноября 2018
Фото: depositphotos.com
Возможно, вы не очень любили геометрию в школе, но названия геометрических фигур уж наверняка знаете. Геометрической фигурой называется множество точек на поверхности, которое образует определенное и конечное количество линий.
Знакомство со всевозможными формами мы начинаем еще в раннем детстве. Как правило, у всех людей изучение идет от простейших (квадрат, прямоугольник, треугольник, круг) к более сложным (цилиндр, призма, конус). Ребенок способен различать и запоминать геометрические фигуры уже в возрасте 2-3 лет. Знакомясь с этими простыми, как кажется взрослым, предметами, малыш тренирует свой мозг, развивает кругозор, память и, главное, пространственное мышление.
Геометрические фигуры являются эталонами. Пользуясь их названиями, люди научились описывать форму предметов и их частей. С детства мы знаем и помним как называются самые простейшие фигуры. А помните ли вы "имена" более "сложных"?
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Женщина 20 лет сидит по шею в воде с утра до вечера114
Тест: опознаем знаменитость по фрагментам на фото14
Тихие близнецы: странная история сестер Гиббонс
Лосось резво переплывает дорогу в Вашингтоне2
Как израильская разведка похитила доклад Хрущева8
Видео
00:45
Кот взобрался на подиум во время модного показа
Безумный мир
02:17
Женщина 20 лет сидит по шею в воде с утра до вечера
Безумный мир
00:57
Чему обучали женщин, которые работали в КГБ
Люди
04:47
Как авиакомпании завлекают пассажиров
Люди Вещи
06:41
Тайные комнаты, куда туристам не попасть
Места
04:14
Планета, которую назвали Земля 2.0
Безумный мир Места
10:11
Зверюшки, с которыми лучше не связываться
Безумный мир
04:26
Загадочные открытия, сделанные в Египте
Места
08:04
Швед откормил девушку до 178 кг из-за любви
Безумный мир
10:02
Вещи, о предназначении которых не все знают
Вещи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение