Тест на знание геометрических фигур

Возможно, вы не очень любили геометрию в школе, но названия геометрических фигур уж наверняка знаете. Геометрической фигурой называется множество точек на поверхности, которое образует определенное и конечное количество линий.

Знакомство со всевозможными формами мы начинаем еще в раннем детстве. Как правило, у всех людей изучение идет от простейших (квадрат, прямоугольник, треугольник, круг) к более сложным (цилиндр, призма, конус). Ребенок способен различать и запоминать геометрические фигуры уже в возрасте 2-3 лет. Знакомясь с этими простыми, как кажется взрослым, предметами, малыш тренирует свой мозг, развивает кругозор, память и, главное, пространственное мышление.

Геометрические фигуры являются эталонами. Пользуясь их названиями, люди научились описывать форму предметов и их частей. С детства мы знаем и помним как называются самые простейшие фигуры. А помните ли вы "имена" более "сложных"?