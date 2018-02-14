Тест: сможете ли вы правильно назвать эти фигуры

Возможно, вы не очень любили геометрию в школе, но названия геометрических фигур уж наверняка знаете.

Изучение всевозможных форм мы начинаем еще в раннем детстве. Идем от простейших (квадрат, треугольник, круг) к более сложным (цилиндр, призма, конус). Изучая эти простые, как кажется взрослым, предметы, малыш тренирует свой мозг, развивает кругозор и память.

Геометрические фигуры являются эталонами, пользуясь которыми человек определяет форму предметов и их частей. С детства мы знаем и помним названия простейших фигур. А помните ли вы "имена" более сложных"?