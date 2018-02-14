Ещё
Тест: сможете ли вы правильно назвать эти фигуры
Далее:
Читайте также:
Ещё

Тест: сможете ли вы правильно назвать эти фигуры 

Рамблер 14 февраля 2018
Фото: depositphotos.com
Возможно, вы не очень любили геометрию в школе, но названия геометрических фигур уж наверняка знаете.
Изучение всевозможных форм мы начинаем еще в раннем детстве. Идем от простейших (квадрат, треугольник, круг) к более сложным (цилиндр, призма, конус). Изучая эти простые, как кажется взрослым, предметы, малыш тренирует свой мозг, развивает кругозор и память.
Геометрические фигуры являются эталонами, пользуясь которыми человек определяет форму предметов и их частей. С детства мы знаем и помним названия простейших фигур. А помните ли вы "имена" более сложных"?
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эксперты объяснили тайну «дырявого озера» в Португалии5
10 фраз, которые не произнесет умный человек82
На поверхности Луны обнаружили колесо46
В вечной мерзлоте ученые нашли единорога6
Право первой ночи в Европе: как это было66
Видео
01:15
Ожившая легенда: танк «Т-34» в кино
Истории
05:11
На поверхности Луны обнаружили колесо
Безумный мир
01:57
Мальчик умеет хлопать в ладоши быстрее всех в мире
Безумный мир
01:33
«Улетный» прогноз погоды сделал мальчика звездой
Безумный мир
02:51
Концерт в пещере: в США построили экзотический зал
Места
10:08
Неадекват в трениках запрыгнул на лобовое стекло
Безумный мир
00:30
Работница фаст-фуда плюнула в еду клиента
Безумный мир
01:55
НЛО перестали скрываться: новый объект в небе США
Безумный мир
01:21
Загадочные «башни» в облаках над Флоридой
Безумный мир
01:00
Толстый кот остановил драку
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение