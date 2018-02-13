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Роботы-собаки Boston Dynamics открывают двери
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Роботы-собаки Boston Dynamics открывают двери 

Ferra.ru 13 февраля 2018
Новое видео компании Boston Dynamics демонстрирует очередные пугающие умения робот-собак SpotMini. Теперь механические животные способны открывать даже тугие двери и действовать сообща, распределяя действия соответственно возможностям.
Ролик начинается с того, что SpotMini — робот, соответствующий по размерам крупной собаке — подходит к закрытой двери и изучает её, вероятно, с помощью камер. После этого к нему присоединяется (возможно, по зову) вторая «особь», которая, в свою очередь, оборудована дополнительным манипулятором, напоминающим клюв на длинной «шее». С его помощью робопёс поворачивает ручку и открывает дверь, а также придерживает её, пропуская «напарника». Какой предельный размер «стаи», в которой SpotMini могут работать сообща, из видео не ясно.
Компания Boston Dynamics создана в 1992 году, а в 2013 году её купил Google. Спустя ещё три года фирма переходит под крыло японской Softbank. Последней также принадлежит, например, ARM Hodlings — разработчик мобильных процессоров. Кроме SpotMini, Boston Dynamics создала и других роботов, в числе которых человекоподобный «Атлас», способный на оба
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