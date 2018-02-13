Роботы-собаки Boston Dynamics открывают двери

Новое видео компании Boston Dynamics демонстрирует очередные пугающие умения робот-собак SpotMini. Теперь механические животные способны открывать даже тугие двери и действовать сообща, распределяя действия соответственно возможностям.

Ролик начинается с того, что SpotMini — робот, соответствующий по размерам крупной собаке — подходит к закрытой двери и изучает её, вероятно, с помощью камер. После этого к нему присоединяется (возможно, по зову) вторая «особь», которая, в свою очередь, оборудована дополнительным манипулятором, напоминающим клюв на длинной «шее». С его помощью робопёс поворачивает ручку и открывает дверь, а также придерживает её, пропуская «напарника». Какой предельный размер «стаи», в которой SpotMini могут работать сообща, из видео не ясно.