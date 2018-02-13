Найден лед возрастом 1,5 миллиона лет

Группа российских ученых добыла из скважины Восток лед возрастом в полтора миллиона лет. Это своеобразный рекорд возраста: до настоящего момента исследователи получали образцы, сформированные только восемьсот тысяч лет назад.

Полученные на станции Восток образцы отправлены в институт Арктики и Антарктики, расположенный в Санкт-Петербурге. Эта необычная находка поможет современным климатологам понять, как именно менялся климат на планете 1,5 миллиона лет назад.

Лед косвенно подтверждает существующую теорию, согласно которой около миллиона лет назад Земля пережила так называемую «климатическую революцию» — эпоха похолодания в то время длилась очень долго. Добытый на Востоке образец поможет ученым узнать, что стало причиной этих климатических изменений.

Кроме того, древний лед может быть использован для понимания и других глобальных катаклизмов прошлого. Это выясняется путем изотопного анализа талой воды.

Знание истории климатических изменений поможет климатологам более точно спрогнозировать темпы глобального потепления. Таким образом, человечество сумеет лучше подготовиться, или даже предотвратить теоретическую климатическую катастрофу.