Найден исчезнувший рисунок Густава Климта

Пропавший во второй половине XX века набросок Густава Климта (1862-1918) "Двое лежащих" обнаружен в Линце. О ценной находке сообщает во вторник газета Kronen Zeitung.

Оказалось, что рисунок на протяжении многих лет хранила у себя дома бывший секретарь Новой галереи в Линце (совр. музей Лентос). "Обнаружение картины дает надежду, что и другие бесследно пропавшие произведения могут быть найдены", — заявил на пресс-конференции во вторник бургомистр города Клаус Люгер.

Во времена, когда галереей управлял Вальтер Кастен, женщина обратила его внимание на то, что не все переданные музею во временное пользование картины были задокументированы надлежащим образом. Он потребовал от нее молчания и "подарил" ей за это "Двух лежащих". Вышедшая в 1977 году на пенсию и скончавшаяся в декабре 2017 года женщина в своем завещании пожелала, чтобы после ее смерти произведение искусства было передано городу.

Спустя десятилетия рисунок живописца можно будет увидеть на открывающейся в пятницу в музее Лентос выставке "1918 — Климт. Мозер. Шиле — собранные красоты". По окончании экспозиции 21 мая рисунок будет передан законным владельцам, которые будут обязаны возместить музею сумму ущерба, выплаченную ранее за утерю их имущества.

В 1951 году владелица Ольга Егер передала Новой галерее во временное пользование рисунок Климта, а также три картины Эгона Шиле (1890-1918). Кастен подтвердил передачу произведений искусства своей подписью. Однако, когда наследники Егер обратились в музей за картинами, найти их уже не представлялось возможным. Люгер отметил, что власти продолжат поиск других утерянных работ.

Густав Климт — известный австрийский живописец, один из основоположников стиля модерн. Он являлся одним из основателей (1897) и президентом художественного объединения "Венский Сецессион". Наиболее известны его картины "Поцелуй", "Юдифь и Олоферн" и "Портрет Адели Блох-Бауэр".