Метрополитен выпустил романтические кольца «Тройка»

Аксессуары обладают теми же функциями, что и транспортные карты.

В честь Дня всех влюбленных Московский метрополитен выпустил романтические кольца «Тройка» розового и белого цветов. Выполненные из керамики украшения можно приобрести в сувенирных магазинах на станциях «Маяковская» и «Трубная», а также на стойке «Живое общение» на «Пушкинской.

До расширения ассортимента пассажиры могли купить только синие и черные кольца. Партия новых аксессуаров состоит из двухсот колец 17-го и 19-го размера.

Первый заместитель начальника метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов отметил, что фирменные украшения пользуются популярностью.

— Мы надеемся, что новые транспортные украшения розового и белого цветов станут отличным подарком для девушек в День всех влюбленных. А в подарок молодым людям можно приобрести классические кольца „Тройка“ черного цвета, — сказал он.