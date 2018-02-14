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Метрополитен выпустил романтические кольца «Тройка»
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Метрополитен выпустил романтические кольца «Тройка» 

Вечерняя Москва 14 февраля 2018
Фото: Вечерняя Москва
Аксессуары обладают теми же функциями, что и транспортные карты.
В честь Дня всех влюбленных Московский метрополитен выпустил романтические кольца «Тройка» розового и белого цветов. Выполненные из керамики украшения можно приобрести в сувенирных магазинах на станциях «Маяковская» и «Трубная», а также на стойке «Живое общение» на «Пушкинской.
До расширения ассортимента пассажиры могли купить только синие и черные кольца. Партия новых аксессуаров состоит из двухсот колец 17-го и 19-го размера.
Первый заместитель начальника метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов отметил, что фирменные украшения пользуются популярностью.
— Мы надеемся, что новые транспортные украшения розового и белого цветов станут отличным подарком для девушек в День всех влюбленных. А в подарок молодым людям можно приобрести классические кольца „Тройка“ черного цвета, — сказал он.
Продажи колец „Тройка“ стартовали осенью прошлого года. За это время украшения приобрели более 1200 пассажиров, передает официальный портал мэра и правительства Москвы.
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