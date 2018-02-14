Фаллоимитатор по мотивам «Формы воды»

Американская компания XenoCatArtifacts выпустила фаллоимитатор по мотивам фильма «Форма воды» Гильермо дель Торо — одного из фаворитов «Оскара» этого года.

По мнению создателей, так выглядит пенис человека-амфибии, пишет Wonderzine. Игрушки тут же раскупили фанаты (и фанатки) картины.

Дага Джонса, сыгравшего персонажа, этот товар расстроил. «После того как я вложил в эту романтическую, прекрасную, волшебную роль всю свою душу, сердце, кровь, пот и слезы, последнее, чем я хотел бы запомниться, так это силиконовым придатком, представленным в двух размерах»,

— цитирует актера журнал.