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Фаллоимитатор по мотивам «Формы воды»
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Фаллоимитатор по мотивам «Формы воды» 

Нож 14 февраля 2018
Фото: Нож
Американская компания XenoCatArtifacts выпустила фаллоимитатор по мотивам фильма «Форма воды» Гильермо дель Торо — одного из фаворитов «Оскара» этого года.
По мнению создателей, так выглядит пенис человека-амфибии, пишет Wonderzine. Игрушки тут же раскупили фанаты (и фанатки) картины.
Дага Джонса, сыгравшего персонажа, этот товар расстроил. «После того как я вложил в эту романтическую, прекрасную, волшебную роль всю свою душу, сердце, кровь, пот и слезы, последнее, чем я хотел бы запомниться, так это силиконовым придатком, представленным в двух размерах»,
— цитирует актера журнал.
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