В Словении придумали деревянный электровелосипед

Словенские дизайнеры создали деревянный электровелосипед с автобалансировкой Big Buddy Bike. Об этом пишет New Atlas.

Создатели называют Big Buddy Bike «новой легендой городского транспорта». Они обращают внимание на такие плюсы, как скорость, экологичность и уникальный дизайн. Транспорт можно использовать как обычный балансировочный велосипед или электрический скутер.

Big Buddy Bike питается от съемного литий-ионного аккумулятора, одного заряда которого хватает на 48 км пути, и может развивать скорость до 25 км/час. Чтобы полностью зарядить байк, нужно подождать три-четыре часа.

Велосипед способен выдержать вес до 140 кг. при собственном весе в 33 кг. Если владелец забыл, где он оставил велосипед, это можно узнать с помощью системы отслеживания Chipolo.

Сейчас велосипед продвигают на краудфандинговой платформе Kickstarter. Получить его можно за взнос в размере от $3467. За доплату в $200 владелец может получить уникальный рисунок на деревянной раме велосипеда, за $240 — дизайнерскую лампу из цветных карандашей, которая выглядит как фара.