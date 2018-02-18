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В Словении придумали деревянный электровелосипед
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В Словении придумали деревянный электровелосипед 

Inc. 18 февраля 2018
Фото: Kickstarter
Словенские дизайнеры создали деревянный электровелосипед с автобалансировкой Big Buddy Bike. Об этом пишет New Atlas.
Создатели называют Big Buddy Bike «новой легендой городского транспорта». Они обращают внимание на такие плюсы, как скорость, экологичность и уникальный дизайн. Транспорт можно использовать как обычный балансировочный велосипед или электрический скутер.
Big Buddy Bike питается от съемного литий-ионного аккумулятора, одного заряда которого хватает на 48 км пути, и может развивать скорость до 25 км/час. Чтобы полностью зарядить байк, нужно подождать три-четыре часа.
Велосипед способен выдержать вес до 140 кг. при собственном весе в 33 кг. Если владелец забыл, где он оставил велосипед, это можно узнать с помощью системы отслеживания Chipolo.
Сейчас велосипед продвигают на краудфандинговой платформе Kickstarter. Получить его можно за взнос в размере от $3467. За доплату в $200 владелец может получить уникальный рисунок на деревянной раме велосипеда, за $240 — дизайнерскую лампу из цветных карандашей, которая выглядит как фара.
Во вторник стало известно, что сервис проката электросамокатов Bird от бывшего топ-менеджера Uber и Lyft привлёк $15 млн Он запустился в сентябре прошлого года в городе Санта-Моника в Калифорнии и стал настолько популярным, что компания вступила в конфликт с местными властями. Мэр и прокуратура оказались недовольны тем, что электросамокаты заполонили улицы.
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