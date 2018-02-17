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В Японии построят небоскреб из дерева
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В Японии построят небоскреб из дерева 

Рамблер 17 февраля 2018
Фото: Sumitomo Forestry Ltd
В Японии планируют построить самый высокий в мире небоскреб. Его особенность в том, что строение будет полностью возводиться из дерева. Специалисты считают, что именно древесина — гибкий и одновременно достаточно прочный материал. Это позволит построить сейсмоустойчивое и максимально надежное здание.
Sumitomo Forestry Ltd
Внешне небоскреб будет напоминать вертикальный город-сад, а внутри будет полностью открытая территория с минимальным использованием перегородок.
Sumitomo Forestry Ltd
Планируемая высота небоскреба — 70 этажей. Внутри разместятся офисы компаний, отель, квартиры и магазины.
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