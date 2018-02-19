Томские инженеры учат дроны летать стаями

Сотрудники Томского политехнического университета учат дроны летать группами, не сталкиваясь друг с другом и окружающими предметами. Для этого робототехники вместе со специалистами по акустической локации, техническому зрению и связи применили системы навигации и ультразвук, сообщается на сайте вуза.

Система GPS, которую используют сейчас, дает погрешность в позиционировании до 2,5 метров. Чтобы дроны не сталкивались, между ними должно быть расстояние в пять метров. Инженеры снабдили беспилотники камерами и системой ультразвуковой локации, которая позволяет им видеть препятствия в радиусе семи метров по пяти направлениям. Кроме того, дроны научились распознавать друг друга в группе.

Первые испытания в лаборатории показали, что дроны способны садиться с высокой точностью — на лист бумаги формата А4.