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Томские инженеры учат дроны летать стаями
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Томские инженеры учат дроны летать стаями 

Нож 19 февраля 2018
Фото: Нож
Сотрудники Томского политехнического университета учат дроны летать группами, не сталкиваясь друг с другом и окружающими предметами. Для этого робототехники вместе со специалистами по акустической локации, техническому зрению и связи применили системы навигации и ультразвук, сообщается на сайте вуза.
Система GPS, которую используют сейчас, дает погрешность в позиционировании до 2,5 метров. Чтобы дроны не сталкивались, между ними должно быть расстояние в пять метров. Инженеры снабдили беспилотники камерами и системой ультразвуковой локации, которая позволяет им видеть препятствия в радиусе семи метров по пяти направлениям. Кроме того, дроны научились распознавать друг друга в группе.
Первые испытания в лаборатории показали, что дроны способны садиться с высокой точностью — на лист бумаги формата А4.
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