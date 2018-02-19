Переосмыслена сущность мужских носков

Российский бренд носков St. Friday Socks выпустил капсульную коллекцию с Государственным музеем изобразительных искусств имени Пушкина. Об этом «Ленте.ру» рассказал основатель бренда Сергей Тонков.

На носках изображены античная статуя «Дискобол» работы Мирона и «Давид» Микеланджело. «Я, как любой мужчина, считаю, что нужно быть в форме, но когда у тебя свой бизнес, на спортзал часто нет времени, — пояснил выбор Тонков. — Носки с античным атлетом и "Давидом" Микеланджело для меня — персональный стимул не забывать о тренировках».

Кроме скульптур, на мужских и женских носках изображены фрагменты картин «Aha oe feii? (А, ты ревнуешь?)» Поля Гогена, «Красные виноградники в Арле. Монмажур», «Море в Сент-Мари» и «Портрет доктора Феликса Рея» Винсента ван Гога, «Нападение ягуара на лошадь» Анри Руссо , а также египетский саркофаг Маху.

В июле 2018 года бренд St.Friday Socks представил лимитированную коллекцию носков «Супремус» совместно с Третьяковской галереей.