Смартфоны можно будет заряжать с помощью воздуха

Основная проблема, с которой приходится мириться владельцам большинства смартфонов, — не такое большое время автономной работы, как хотелось бы. В результате каждый носит с собой всевозможные провода и зарядки, но смартфон при этом все равно может разрядиться в любой, самый неподходящий момент.

Ученые из Массачусетского технологического института разработали технологию, которая позволит заряжать привычные гаджеты с помощью воздуха.

Устройство, которое создали изобретатели, генерирует энергию, используя температурные колебания при смене дня и ночи. Этот эффект называется тепловым резонансом.

Опытный образец производит 1,3 милливатта энергии, пока этого недостаточно, чтобы зарядить смартфон, но технология будет совершенствоваться. Начало положено.