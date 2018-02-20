Ravean представила дешевые перчатки с подогревом

В течение нескольких лет Ravean выпускает различные аксессуары для автономного обогрева, от жилетов и толстовок до спальных мешков. В настоящее время компания разрабатывает перчатки с подогревом и запустила соответствующий проект на Kickstarter — необходимую сумму удалось собрать уже через несколько дней.

В перчатках с подогревом нет ничего инновационного, но Ravean выходит на рынок с невероятно конкурентоспособной ценой на модель, которая удовлетворяет всем критериям хороших перчаток с подогревом.

Комплект можно использовать в качестве перчаток или рукавиц. Система обеспечивает теплоту до 6,5 часов от одной зарядки и имеет три разных режима нагрева, которые можно переключать через небольшую кнопку на запястье. Также можно заказать запасные батареи для более длительного нахождения на открытом воздухе.

Наконечники пальцев на перчатках позволяют работать с сенсорным экраном, а эластичный провод поддерживает перчатки, если вам нужно быстро снять их по какой-либо причине. Снаружи Ravean выполнены из жесткой козьей кожи, а внутри используется 150 граммов 3M Thinsulate — синтетического волокна, которое дополнительно удерживает в перчатках тепло.

Несмотря на то, что в перчатках Ravean нет ничего особенного, они дешевле аналогов, что делает их привлекательным вариантом для тех, кто не хочет тратить 300 долларов на покупку похожего товара. Текущий проект на Kickstarter предлагает пару перчаток или рукавиц за 169 долларов США.

Нет никакой гарантии, что данный проект будет реализован. Однако стоит сказать, что компания Ravean имеет солидный опыт в производстве подобных продуктов и в прошлом работала с рядом крупных компаний. Ожидается, что перчатки поступят в продажу до конца текущего года.