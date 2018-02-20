В книге XVIII века нашли прядь волос Вашингтона

Во время инвентаризации в библиотеке Юнион-колледжа штата Нью-Йорк обнаружена серебристая прядь волос первого президента США Джорджа Вашингтона

Конверт с прядью волос обнаружил библиотекарь в альманахе, опубликованном в 1793 году. Надпись на конверте указывает на то, что прядь принадлежала Джорджу Вашингтону и долгое время хранилась у Джеймса Гамильтона , сына первого министра финансов США Александра Гамильтона.

В прошлом вручить в подарок прядь волос считалось широким жестом, поэтому историки полагают, что волосы легендарного политического деятеля могла подарить его жена Марта своей близкой подруге Элизабет Гамильтон, а та передала реликвию своему сыну Джеймсу.

В юности Джордж Вашингтон был обладателем пышной рыжей шевелюры, которую регулярно припудривал, чтобы достичь модного в то время снежно-белого оттенка. Однако на момент президентства волосы Вашингтона уже поседели.