Основатель Amazon строит часы на 10 000 лет

Джефф Безос , создатель Amazon , начал строить часы, которые будут работать без вмешательства человека в течении 10 000 лет. Разовьются и придут в упадок цивилизации, перестанут существовать нынешние государства, возникнут новые системы управления. Никто не может представить себе мир через десять тысяч лет, говорит Безос. "Но мы попытаемся все это пройти с помощью часов", — добавляет он.

На своей странице в Twitter он опубликовал видео монтажа гигантского механизма. В проект вложено 42 миллиона долларов, передает Lenta.ru . Когда работы закончатся, часы откроют для посещения туристов. Устройство находится в глубине горы на западе Техаса.

Безос рассказал, что устройство приводится в действие за счет перепада дневных и ночных температур. Над часами, которые основатель Amazon назвал "символами долговременного мышления", работают "гений Дэнни Хиллис, Зандер Роуз и целая большая команда". Высота конструкции составляет более 152 метров.