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Основатель Amazon строит часы на 10 000 лет
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Основатель Amazon строит часы на 10 000 лет 

Вести.Ru 21 февраля 2018
Фото: Кадр из фильма "Гарри Поттер и узник Азкабана"
Джефф Безос, создатель Amazon, начал строить часы, которые будут работать без вмешательства человека в течении 10 000 лет. Разовьются и придут в упадок цивилизации, перестанут существовать нынешние государства, возникнут новые системы управления. Никто не может представить себе мир через десять тысяч лет, говорит Безос. "Но мы попытаемся все это пройти с помощью часов", — добавляет он.
На своей странице в Twitter он опубликовал видео монтажа гигантского механизма. В проект вложено 42 миллиона долларов, передает Lenta.ru. Когда работы закончатся, часы откроют для посещения туристов. Устройство находится в глубине горы на западе Техаса.
Безос рассказал, что устройство приводится в действие за счет перепада дневных и ночных температур. Над часами, которые основатель Amazon назвал "символами долговременного мышления", работают "гений Дэнни Хиллис, Зандер Роуз и целая большая команда". Высота конструкции составляет более 152 метров.
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