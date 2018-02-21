Boston Dynamics поиздевались над роботом

Компания Boston Dynamics опубликовала ролик, в котором демонстрирует испытания SpotMini. На видео сотрудник всячески мешает роботу открыть дверь.

Сперва он бьет хоккейной клюшкой по «руке» машины, но когда ей удается все же удается открыть дверь, то специалист пытается ее захлопнуть. Когда робот-собака попытался пройти в проем, сотрудник потянул его назад с помощью веревки, предварительно привязанной к корпусу SpotMini. В компании пояснили, что все действия робот выполнял автономно после получения команды «Иди». После всех испытаний роботу все же дали спокойно открыть дверь и покинуть помещение.

Boston Dynamics представила новую версию SpotMini в начале февраля. Компания показала, как робот не может выбраться из помещения, пока ему на помощь не приходит такой же, но с манипулятором. Процесс «побега» занял около 15 секунд.