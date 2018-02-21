Энтузиаст собрал стол с таблицей Менделеева

О таблице Менделеева все знают со школьных времен. Обязательный плакат на стене классной комнаты, рисунок в учебнике… А если пойти дальше? Так, Теодор Грей решил, что простой картинки для изучения элементов ему не достаточно и задался целью найти все образцы периодической таблицы.

К созданию осязаемой, физической таблицы Менделеева Грея подтолкнула прочитанная книга Оливера Сакса "Дядя Дунгстен", в которой шла речь описывалась периодическая таблица из Научного музея Кенсингтона.

"Собирательством" элементов Грей начал заниматься в 2002 году и на сегодняшний день его коллекция насчитывает более двух тысяч экспонатов. Все свои образцы Теодор оформил в виде большого деревянного стола с ячейками, в каждую из которых "спрятал" по элементу.

Водород, ртуть, вольфрам, слиток золота, инертные газы удивительных цветов и другие невероятные вещи хранятся в деревянных ящичках огромного "периодического стола". Одним из самых любимых экспонатов своей коллекции Грей называет титан.

Страсть к коллекционированию Теодор унаследовал от отца, который всю жизнь собирал разные горные породы. Но Грей-младший пошел дальше и теперь является единственным в мире обладателем "периодического стола".

Коллекция Теодора Грея, по его словам, еще не до конца собрана. Но энтузиаст не собирается останавливаться на достигнутом и планирует пополнять ее новыми и новыми экспонатами.