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Энтузиаст собрал стол с таблицей Менделеева
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Энтузиаст собрал стол с таблицей Менделеева 

Рамблер 21 февраля 2018
Фото: youtube.com
О таблице Менделеева все знают со школьных времен. Обязательный плакат на стене классной комнаты, рисунок в учебнике… А если пойти дальше? Так, Теодор Грей решил, что простой картинки для изучения элементов ему не достаточно и задался целью найти все образцы периодической таблицы.
К созданию осязаемой, физической таблицы Менделеева Грея подтолкнула прочитанная книга Оливера Сакса "Дядя Дунгстен", в которой шла речь описывалась периодическая таблица из Научного музея Кенсингтона.
"Собирательством" элементов Грей начал заниматься в 2002 году и на сегодняшний день его коллекция насчитывает более двух тысяч экспонатов. Все свои образцы Теодор оформил в виде большого деревянного стола с ячейками, в каждую из которых "спрятал" по элементу.
Водород, ртуть, вольфрам, слиток золота, инертные газы удивительных цветов и другие невероятные вещи хранятся в деревянных ящичках огромного "периодического стола". Одним из самых любимых экспонатов своей коллекции Грей называет титан.
Страсть к коллекционированию Теодор унаследовал от отца, который всю жизнь собирал разные горные породы. Но Грей-младший пошел дальше и теперь является единственным в мире обладателем "периодического стола".
Коллекция Теодора Грея, по его словам, еще не до конца собрана. Но энтузиаст не собирается останавливаться на достигнутом и планирует пополнять ее новыми и новыми экспонатами.
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