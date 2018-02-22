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Nokia создаёт унифицированную платформу для умных городов и IoT
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Nokia создаёт унифицированную платформу для умных городов и IoT 

Hi-News.ru 22 февраля 2018
Фото: Hi-News.ru
Компании Cisco, Huawei, Verizon и многие другие сейчас уделяют повышенное внимание теме «умных» городов, стремясь вложить в новую для себя отрасль как можно больше денег на передовые разработки. Только обозначенные выше компании суммарно собираются потратить на развитие этих технологий до 150 миллиардов долларов, но каждая из этих компаний, как и многие другие разработчики, создают свои уникальные продукты, которые смогут быть полезны умным городам будущего в отдельности, Nokia же стремится создать ряд универсальных решений, способных объединить разработки для Интернета вещей и умных городов в единую платформу.
Специалисты Nokia поясняют, что каждая в отдельности IoT-разработка не будет достаточно эффективна, тогда как объединённая на единой платформе с другими важными компонентами она сможет стать ещё одним звеном, необходимым для полноценного управления «умным» городом.
Правильно отстроив все системы на объединённой платформе, можно будет не только хорошо зарабатывать, но и экономить, — поясняют представители компании, — при этом можно будет контролировать уровень загрязнения, отслеживать преступников, отлавливать их с помощью интеллектуальной системы-диспетчера и осуществлять множество других полезных функций, ведь «умный» город — это не только роботизированные парковки и автоматическое освещение.
Беспилотные датчики и сенсоры обеспечат связь с центром управления — специалисты Nokia тестируют и технологию 5G, которая может её обеспечить.
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