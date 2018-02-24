В марте в продажу поступят «умные» очки с фитнес-трекером 

Нынешней весной американская компания VSP Vision Care начнет продавать свои «умные» очки с встроенным фитнес-трекером.
Как сообщают СМИ, главная функция очков линейки Level — мониторинг активности пользователя с помощью датчиков, вставленных в дужки. Информацией об этом поделился The Next Web.
Известно, что очки смогут считать количество шагов, пройденную дистанцию, потраченные калории и время активности. Они синхронизируются с приложением для смартфона, которое позволит определить местоположение аксессуара.
Стоит отметить, что модели очков будут доступны в трех цветах.