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В марте в продажу поступят «умные» очки с фитнес-трекером
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В марте в продажу поступят «умные» очки с фитнес-трекером 

ФБА «Экономика сегодня» 24 февраля 2018
Фото: ФБА "Экономика сегодня"
Нынешней весной американская компания VSP Vision Care начнет продавать свои «умные» очки с встроенным фитнес-трекером.
Как сообщают СМИ, главная функция очков линейки Level — мониторинг активности пользователя с помощью датчиков, вставленных в дужки. Информацией об этом поделился The Next Web.
Известно, что очки смогут считать количество шагов, пройденную дистанцию, потраченные калории и время активности. Они синхронизируются с приложением для смартфона, которое позволит определить местоположение аксессуара.
Стоит отметить, что модели очков будут доступны в трех цветах.
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