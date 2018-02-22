Новые контактные линзы для диабетиков разработаны корейцами

Новые биосенсорные контактные линзы, способные обнаруживать уровни глюкозы у людей с диабетом, разработаны инженерами Ульсанского национального университета науки и техники.

По мнению исследовательской группы, которую возглавлял Франклин Биен, этот инновационный объектив со встроенной прозрачной электроникой может контролировать уровень глюкозы в слезной жидкости глаза. Устройство еще не проверено на людях, однако разработчики ожидают, что выпуск этого устройства может предложить диабетикам безболезненный и быстрый способ измерения уровня глюкозы.

Для больных диабетом, контроль уровня сахара в крови чрезвычайно важен, потому что высокий уровень глюкозы в течение длительных периодов времени может привести к множеству осложнений. В последние несколько десятилетий было сделано много попыток контролировать уровни глюкозы в слезах с помощью умных контактных линз, но они не нашли широкого применения из-за плохой износостойкости. Чтобы решить проблемы с дискомфортом контактных линз, корейские инженеры создали новую интеллектуальную линзу, в которой используются электроды из растягиваемых и прозрачных материалов. Этот прозрачный, гибкий объектив содержит датчик уровня глюкозы, который посылает электрические сигналы на светодиод. С помощью этого датчика пользователь может передавать свою медицинскую информацию в режиме реального времени, используя встроенную беспроводную антенну.

В предварительном исследовании Биен с коллегами успешно проверили прототип линзы на живом кролике с помощью неинвазивного тестирования in-vivo. Животное не показало признаков аномального поведения во время повторных глазных миганий, а светодиодный пиксель отключился, когда слезы с концентрацией глюкозы превысили порог. Кроме того, во время беспроводных операций устройство могло поддерживать стабильную температуру глаз без резкого нагрева.

«Эти умные контактные линзы сделаны из прозрачных наноматериалов и, следовательно, не мешают зрению. Кроме того, поскольку система использует беспроводную антенну для считывания информации о датчике, не требуется отдельный источник питания, такой как аккумулятор», говорят авторы изобретения. Они добавили: «Наши интеллектуальные контактные линзы обеспечивают платформу для беспроводного, непрерывного и неинвазивного мониторинга физиологических условий, а также обнаружения биомаркеров, связанных с глазными и другими заболеваниями. Устройство также предлагает потенциал для применения в других областях, таких как интеллектуальные устройства для доставки лекарств и дополненная реальность».