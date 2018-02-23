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Беспроводная зарядная станция AirPower поступит в продажу в марте
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Беспроводная зарядная станция AirPower поступит в продажу в марте 

iPhones.ru 23 февраля 2018
Фото: iPhones.ru
Единственным продуктом Apple, который находится в стадии «анонсирован, но не продается», остается беспроводная зарядная станция AirPower. Компания представила ее еще на сентябрьской презентации iPhone 8 и iPhone X, и с тех пор гаджете не появлялось никакой официальной информации.
Согласно новому отчету ресурса Macotakara, Apple планирует начать продажи AirPower в марте. Аналогичные сроки называет и издание The Apple Post, уверявшее, что зарядная станция появится в официальных магазинах компании и на полках крупных ритейлеров с приходом весны. С ценой на AirPower Apple пока не определилась. Пару месяцев назад гаджет был замечен на сайте польского ритейлера, установившего ценник в $199. Разумеется, что приобрести зарядное устройство пользователи могли лишь по предзаказу.
С помощью AirPower можно заряжать сразу несколько устройств. Сама же Apple видит «идеальный комплект для подзарядки» так: Apple Watch, кейс от гарнитуры AirPods и iPhone. Все три гаджета легко помещаются на платформе AirPower. [9to5]
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