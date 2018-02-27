Ещё
Резюме Стива Джобса продадут на аукционе
Далее:
Читайте также:
Ещё

Резюме Стива Джобса продадут на аукционе 

RB.ru 27 февраля 2018
Фото: RB.ru
В то время Джобсу было 17-18 лет и непонятно, куда именно он пытался устроиться. Несмотря на то что документ сохранился не в лучшем состоянии (с пятнами и кусочками скотча), аукцион считает, что сможет продать его как минимум за $50 тысяч.
Заявление занимает одну страницу, и в нем есть грамматические ошибки, которые говорят о том, что технические навыки у Джобса были развиты сильнее (хоть он и указал в документе, что учился по специальности «английская литература»).
rb.ru
В графе «особые навыки» Джобс указал, что разбирается в электронике (умеет работать на компьютере и калькуляторе) и написал название компании Hewlett-Packard с ошибкой (Hewitt-Packard). Он допустил ошибку и в собственной фамилии, написав ее с маленькой буквы, а в графе «адрес» указал «Рид-колледж», который бросил через полгода обучения. В своем заявлении Джобс сообщил, что у него нет телефона — и сейчас, в эпоху iPhone, это довольно трудно представить.
Аукцион, на котором можно будет приобрести документ Стива Джобса, пройдет с 8 по 15 марта.
RB.ru: последние новости
«Провалиться здесь – норма»: российский стартапер — о жизни в Кремниевой долине 15 худших способов начать собеседование «Это был настоящий рок-н-ролл»: как я создала барбершоп, где работают только девушки
 Ещё 25 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эксперты объяснили тайну «дырявого озера» в Португалии5
10 фраз, которые не произнесет умный человек82
На поверхности Луны обнаружили колесо46
В вечной мерзлоте ученые нашли единорога6
Право первой ночи в Европе: как это было66
Видео
01:15
Ожившая легенда: танк «Т-34» в кино
Истории
05:11
На поверхности Луны обнаружили колесо
Безумный мир
01:57
Мальчик умеет хлопать в ладоши быстрее всех в мире
Безумный мир
01:33
«Улетный» прогноз погоды сделал мальчика звездой
Безумный мир
02:51
Концерт в пещере: в США построили экзотический зал
Места
10:08
Неадекват в трениках запрыгнул на лобовое стекло
Безумный мир
00:30
Работница фаст-фуда плюнула в еду клиента
Безумный мир
01:55
НЛО перестали скрываться: новый объект в небе США
Безумный мир
01:21
Загадочные «башни» в облаках над Флоридой
Безумный мир
01:00
Толстый кот остановил драку
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение