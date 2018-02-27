Резюме Стива Джобса продадут на аукционе

В то время Джобсу было 17-18 лет и непонятно, куда именно он пытался устроиться. Несмотря на то что документ сохранился не в лучшем состоянии (с пятнами и кусочками скотча), аукцион считает, что сможет продать его как минимум за $50 тысяч.

Заявление занимает одну страницу, и в нем есть грамматические ошибки, которые говорят о том, что технические навыки у Джобса были развиты сильнее (хоть он и указал в документе, что учился по специальности «английская литература»).

rb.ru

В графе «особые навыки» Джобс указал, что разбирается в электронике (умеет работать на компьютере и калькуляторе) и написал название компании Hewlett-Packard с ошибкой (Hewitt-Packard). Он допустил ошибку и в собственной фамилии, написав ее с маленькой буквы, а в графе «адрес» указал «Рид-колледж», который бросил через полгода обучения. В своем заявлении Джобс сообщил, что у него нет телефона — и сейчас, в эпоху iPhone, это довольно трудно представить.

Аукцион, на котором можно будет приобрести документ Стива Джобса, пройдет с 8 по 15 марта.