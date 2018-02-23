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Samsung разрабатывает домашнего человекоподобного робота
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Samsung разрабатывает домашнего человекоподобного робота 

Hi-News.ru 23 февраля 2018
Фото: Hi-News.ru
Современная робототехника дошла уже до того момента, когда все больше крупных компаний обращают внимание на эту сферу и включаются в гонку за кошелек обычного потребителя, пытаясь создать домашнего робота. В эту гонку, судя по всему, включилась и Samsung, которая разрабатывает Saram, робота на основе искусственного интеллекта.
На данный момент компания Samsung уже занимается производством промышленных роботов для собственных заводов, и Saram в первую очередь конструировался именно для этих целей. Как сообщает пресс-служба, робот-манипулятор будет использоваться в основном для подъема и перемещения тяжелых предметов на заводских складах, однако в будущем его функции будут расширены до использования в качестве домашнего помощника. С этой целью Samsung даже зарегистрировала торговую марку «Saram».
На данный момент Samsung не готова показать своего робота общественности, однако уже сейчас стало известно, что он будет обладать функцией прямохождения на двух ногах и, скорее всего, в нем будет использована некая инновационная технология вертикального хождения, которая позволит двуногому роботу поддерживать осанку, регулируя угол наклона голеностопного сустава в зависимости от условий внешней среды вроде различных препятствий и кривизны поверхности. Также можно предположить, что Saram будет использоваться лишь в качестве тестовой платформы для дальнейшего производства гуманоидных домашних роботов.
Нужен ли человеку робот-ассистент? Выразите свое мнение по этому поводу в нашем телеграм-чате.
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