Японский стартап создал «умные» очки для людей нарушениями зрения

Oton Glass

Японский стартап Oton Glass запустил на краудфандинговой платформе Camp fire кампанию по сбору средств на разработку очков с камерой, которые помогут людям с нарушениями зрения и дислексией — проблемами c письмом и чтением. Об этом пишет The Verge.

Устройство позволяет распознать текст, который лежит перед пользователем, и синтезировать его в речь. Аудиоверсия текста транслируется через наушники. Если система не справляется с распознаванием, то для помощи подключается удаленный консультант.

В случае успеха краудфандинговой компании Oton Glass намерен запустить мелкосерийное производство устройств до конца 2018 года. Их примерная стоимость не раскрывается.

Ранее Microsoft представила навигатор Cities Unlocked, который позволяет незрячим людям самостоятельно перемещаться по городу. Устройство представляет собой наушники, в которые, кроме динамиков, встроены гирометр, акселерометр и компас.

В начале 2018 года нью-йоркский стартап Vuzix создал «умные» очки дополненной реальности с поддержкой голосового помощника Alexa от Amazon. Запуск массового производства очков стоимостью $1 тыс. запланирован на второй квартал 2018 года. В Amazon подтвердили, что устройство от Vuzix станет первыми AR-очками с поддержкой Alexa, и отметили, что компания «в восторге от потенциала очков».

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