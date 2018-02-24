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Дельта: самый длинный морской мост мира
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Дельта: самый длинный морской мост мира 

Don't Panic 24 февраля 2018
Фото: Don't Panic
Китайцы наконец завершили строительство самого длинного морского моста в мире. Протяженность Delta составила 55 километров, он соединил сразу три города: Макао, Чжухай и Гонконг. Мост растянулся у одного из самых оживленных морских путей региона — ежедневно здесь проходит более 4 тысяч коммерческих судов.
Тестовые испытания моста начнутся только в следующем месяце. Начало работы станет знаменательным днем для миллионов людей, которым теперь придется тратить всего час на дорогу от Чжухая до Гонконга.
Величественное сооружение протянулось на 55 километров. Проектировщики запланировали целых три искусственных острова и подземный тоннель, длина которого примерно 7 километров.
Мост рассчитан практически на любые неприятности. Его конструкция выдерживает ураганы и землетрясения магнитудой до 8 баллов.
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