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Создано самое «нескользкое» мыло
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Создано самое «нескользкое» мыло 

360tv.ru 24 февраля 2018
Фото: 360tv.ru
Мыло‐тетрапод создал дизайнер Майк Мак, вдохновившись бетонными конструкциями, которые используются качестве берегозащитных и оградительных сооружений, сообщил британский таблоид Daily Mail.
Назвали новинку Tetra Soap, она не выскальзывает из рук, даже когда человек мочит ее. Обычный тетрапод был создан во Франции в 1950-е годы. Именно он лег в основу задумки дизайнера.
Мыло было повседневным продуктом на протяжении 5000 лет. Существуют тысячи формул и различные способы его приготовления. Оно всегда скользило, и мне захотелось изменить это. Мыло Tetra легко брать, даже когда оно мокрое
— Майк Мак.
Причудливая форма уменьшает площадь, на которой лежит мыло, таким образом оно не размокает в мыльнице и в разы быстрее высыхает.
Для создания каждого куска необходимая специальная силиконовая форма и особая холодная технология изготовления, по которой материал держится в пресс-форме около месяца.
Состоит мыло из оливкового, кокосового масла, биофлавоноидов органического цитруса, чайного дерева и масла сандалового дерева, и мирра.
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