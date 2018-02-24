Создано самое «нескользкое» мыло

Мыло‐тетрапод создал дизайнер Майк Мак, вдохновившись бетонными конструкциями, которые используются качестве берегозащитных и оградительных сооружений, сообщил британский таблоид Daily Mail.

Мыло было повседневным продуктом на протяжении 5000 лет. Существуют тысячи формул и различные способы его приготовления. Оно всегда скользило, и мне захотелось изменить это. Мыло Tetra легко брать, даже когда оно мокрое Назвали новинку Tetra Soap, она не выскальзывает из рук, даже когда человек мочит ее. Обычный тетрапод был создан во Франции в 1950-е годы. Именно он лег в основу задумки дизайнера.

— Майк Мак.

Причудливая форма уменьшает площадь, на которой лежит мыло, таким образом оно не размокает в мыльнице и в разы быстрее высыхает.

Для создания каждого куска необходимая специальная силиконовая форма и особая холодная технология изготовления, по которой материал держится в пресс-форме около месяца.

Состоит мыло из оливкового, кокосового масла, биофлавоноидов органического цитруса, чайного дерева и масла сандалового дерева, и мирра.