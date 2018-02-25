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Дроны VOLT могли бы очень пригодиться на дороге
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Дроны VOLT могли бы очень пригодиться на дороге 

Hi-News.ru 25 февраля 2018
Фото: Hi-News.ru
Несмотря на то, что электромобилей становится всё больше, общедоступных зарядных станций для них по-прежнему не хватает. Именно этот момент останавливает многих людей, задумывавшихся было о покупке новенького электрокара. Действительно, как быть, если встал посреди дороги, батареи сели, а до ближайшей зарядки десять километров? Своё видение решения этой проблемы представил дизайнер Инье Бак, придумавший концепт дронов-подзарядчиков.
Каждый такой дрон оснащён мягкими «лапками», чтобы не поцарапать дорогое авто при посадке и мягко приземляться, а его камеры и другие датчики позволяют осторожно лететь между препятствиями, никуда не врезаясь. Внутри дрона предлагается разместить аккумулятор, с помощью которого можно будет подзарядить электромобиль.
Всё гениальное просто! Услуги сервиса VOLT можно было бы заказать через специальное приложение, которое, кстати, будет показывать расположение ближайших станций с дронами. Вызвать дрона можно одним нажатием — он же быстро сориентируется по GPS, кто именно его вызвал, определится с направлением и выяснит, какой автомобиль нуждается в зарядке. Сам прилетит, сам зарядит, а потом сам улетит. Оплата услуг пройдёт автоматически через то же приложение.
Очень жаль, что дизайнерские концепты в большинстве своём так и остаются красивыми набросками на бумаге или в презентации, сохранённой в папке на компьютере или выложенной на Behance, так что пока никто не прилетит, чтобы подзарядить наши севшие посреди дороги электромобили. Придётся подождать.
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