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Секс-игрушку дополнили кнопкой доставки пиццы
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Секс-игрушку дополнили кнопкой доставки пиццы 

Lenta.ru 26 февраля 2018
Фото: depositphotos.com
Компания CamSoda объявила о выходе дополнения для вибраторов, с помощью которого можно заказывать доставку пиццы. Об этом говорится на сайте производителя.
Rubgrub — программируемая кнопка Bluetooth, предназначенная для установки непосредственно на секс-игрушке Lovense Nora.
«Мастурбация — приятный, но энергозатратный тип физической активности, в ходе которой сжигается 60-90 килокалорий. После наступления оргазма чувствуется упадок сил и организм естественно начинает фокусироваться на других первичных потребностях, одним из которых является пища», — пояснил вице-президент CamSoda Дарин Паркер.
В настоящий момент можно заказать только пиццу «Четыре сыра» в одной международной сети, в дальнейшем производители планируют расширить ассортимент блюдами мексиканской и китайской кухни.
Стоимость такой кнопки составляет 19,95 долларов.
2 февраля специалисты по кибербезопасности обнаружили новые опасные уязвимости в программном обеспечении секс-игрушек. Как говорится в отчете команды SEC Consult, благодаря подключению к всемирной паутине единичный взлом интимного гаджета может стать фатальным для всей системы в целом.
Обнаруженные уязвимости в программном обеспечении секс-гаджетов позволяют злоумышленникам подключать дилдо к проводимым DDos-атакам, а также брать их под полный контроль во время использования.
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