У Apple Watch может появиться зарядный кейс, как у AirPods

Похоже, что Apple решила повторить успешное решение в виде кейса для гарнитуры AirPods и на днях запатентовала аналогичный чехол, но уже для Apple Watch.

По сути, описанный в патенте кейс — это нечто вроде дорожного футляра. Судя по чертежам, док-станция весьма массивная.

Apple предусмотрела несколько отсеков для хранения ремешков. Сами же часы устанавливаются в специальную выемку. С точки зрения эргономики, решение действительно удачное. Кейс намного удобнее, чем идущая в комплекте зарядная шайба. Вот только немного смущают габариты устройства. Далеко не каждый захочет носить с собой столь большой футляр исключительно ради подзарядки Apple Watch и переноски аксессуаров. Впрочем, это лишь патент, а их Apple зачастую любит просто складировать. [9to5mac]