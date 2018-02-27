Больше сотни тысяч устройств на ОС Sailfish могут быть проданы в 2018 г в РФ — разработчик

БАРСЕЛОНА, 27 фев /ПРАЙМ/. Продажи мобильных устройств на базе российской операционной системы Sailfish Mobile OS Rus могут составить в 2018 году несколько сотен тысяч штук на российском корпоративном рынке, сообщил гендиректор компании «Открытая мобильная платформа» (ОМП, разработчик российской ОС) Павел Эйгес

"Устройства на операционной системе OS Rus — это только корпоративная история. За прошлый год мы продали около 20 тысяч таких устройств. Оцениваем, что рынок способен воспринять устройства, которые адресуют проблемы безопасности и цифрового суверенитета… и думаем, что несколько сотен тысяч устройств могут найти своих заказчиков", — сказал Эйгес журналистам на русском деловом ужине газеты «Ведомости» в рамках Mobile World Congress.

"И при этом у нас есть разные устройства. У нас есть смартфоны Inoi, которыми сейчас пользуются почтальоны. И мы представили два планшета тоже под этим брендом. У нас также в ближайших планах выход устройства промышленного. Хотим в итоге в ближайшей перспективе, чтобы внутри года у нас было примерно 5-10 активных устройств для корпоративного использования", — добавил он.

Изначально Sailfish была разработана финской Jolla, созданной бывшими сотрудниками Nokia. В середине 2015 года стало известно, что Jolla принадлежит основателю группы ЕСН Григорию Березкину . Как писала газета «Ведомости», Березкину принадлежало 80% ООО «Вотрон», владевшей ОМП (остальные 20% были у бывшего гендиректора ЕСН Михаила Верозуба). Сейчас Верозуб владеет 20% «Открытой мобильной платформы — ЦР», контролирующей ОМП (остальные 80% уставного капитала «Открытой мобильной платформы — ЦР» принадлежат Ольге Березкиной ). Но сам Березкин в июньском интервью «Ведомостям» называл операционную систему своей.

В 2016 году ОМП на базе Sailfish разработала российскую мобильную операционную систему — Sailfish Mobile OS Rus, которая вошла в реестр отечественного программного обеспечения.