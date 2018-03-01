Врач изобрел «обнимающую» подушку для путешествий

Канадский врач Сильвен Беруб изобрел "обнимательную" подушку для путешественников. Тем, кто часто и много перемещается на самолете, такое изобретение будет очень кстати.

В устройстве подушке нет ничего сверхъествественного, зато есть большие руки, которые дарят обладателю вещи ощущение спокойствия и возможность засыпать будто бы в объятиях. Имитация достигается засчет специального держателя, на котором крепятся руки. А пальцы и вовсе можно гнуть в разные стороны без какого-либо риска их сломать.

@MonPeresleep

Сильвен Беруб уверен, что самое полезное свойство подушки — возможность на нее опереться и расслабить наконец-то шею и голову, даже если изначально рядом с вашим посадочным местом не было такой опоры. Теперь же можно удобно расположиться в пальцах большой лапы и заснуть сладким сном.

Стоимость оригинальной вещи составляет 112 долларов.