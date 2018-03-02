Роботы-плотники выпилят любые детали мебели

Специалисты Массачусетского технологического института (MIT) создали новую экспериментальную систему AutoSaw, использующую "самостоятельных" роботов для распиливания материалов по готовому шаблону. Она поможет сделать производство мебели проще, безопаснее и дешевле.

Система состоит из двух частей: программного обеспечения для подготовки продукта и полуавтономных роботов. Пользователь выбирает шаблон из ПО (например, стул или стол), а затем настраивает его под нужные параметры, изменяя размер и форму.

Получив готовый дизайн будущего предмета мебели, программа создаёт список всех необходимых деревянных частей, которые надо выпилить. Затем за дело принимаются роботы.

Получив эскиз, два небольших робопомощника, оснащённые специальными захватными механизмами, под контролем системы отслеживания движения сами поднимают куски необработанного пиломатериала и переносят их к станку для резки. Затем они удерживают их до конца процесса, пока по заданным размерам из них выпиливаются нужные детали.

Если в листе материала нужно будет проделать отверстия, в дело вступит устройство Roomba. Его инженеры оборудовали лобзиком. Он может перемещаться по поверхности деревянной доски, чтобы выпиливать дополнительные куски.

"Мы добавили роботам мягкие захваты, чтобы придать им больше гибкости, как у рук человека", — говорит в пресс-релизе один из разработчиков Джеффри Липтон (Jeffrey Lipton).

После того как все детали выпилены, всё, что остаётся пользователю, — собрать готовый продукт.

Автоматизация значительно упрощает любой вид деятельности. Человек должен будет выдать роботам лишь набор инструкций и присмотреть за ходом выполнения работ.

Помимо контроля за выполнением работы, человек должен будет собрать конечный продукт, а также изначально подготовить рабочее пространство для роботов: разложить пиломатериал и обозначить места для размещения элементов должным образом.

Из ограничений: пока можно выбрать только четыре шаблона дизайна, и их можно изменить лишь слегка, то есть дать волю фантазии не получится. Но это не недостатки метода, скорее, временные особенности.

Проект AutoSaw был воплощён в реальность благодаря ряду предыдущих проектов, включая IkeaBot, который использовал роботов для сборки мебели, и ПО InstantCAD.

По словам Джеффри Липтона, это лишь начало. AutoSaw — это доказательство концепции, показывающее, как продвинутая робототехника может вписаться в рабочий процесс плотника или столяра, говорит учёный.

"Через несколько лет строители смогут прийти на свою рабочую площадку, выбрать номер программы, после чего роботы разрежут и принесут им необходимые готовые составляющие", — поясняет Липтон.

По его мнению, такие роботизированные помощники позволят людям сосредоточиться на действительно сложной работе. "Если люди просто стоят и разрезают пиломатериалы, то это трудно назвать высококвалифицированной, ценной частью работы, — считает Липтон. — Создавая такие инструменты, мы вовсе не хотим заменить ими плотников, мы хотим улучшить безопасность и увеличить их набор навыков".

Липтон, который, к слову, сам обучался плотницкому искусству в школе, отмечает, что эти проекты являются теми технологиями, которые могут сделать работу по дереву чуть проще и продуктивнее.

Кроме того, они могут обезопасить процесс производства. "Когда я работал плотником, мой босс отрезал себе оба больших пальца. Количество людей, получающих травмы при выполнении таких работ, ошеломляет", — говорит Липтон.

Несмотря на то, что система AutoSaw на данный момент является экспериментальной платформой, в будущем учёные намерены обучить роботов выполнять ещё более сложные задачи — сверление и склеивание.

Научная статья с описанием разработки будет представлена в мае на Международной конференции автоматизации и робототехники (ICRA) в Брисбене, Австралия.

Добавим, что авторы "Вести. Наука" (nauka.vesti.ru) рассказывают о самых значимых достижениях в области робототехники, в частности о тех, которые действительно смогут облегчить работу человека. Так, был создан мягкий вакуумный робот, который возьмёт на себя бытовые заботы. Робот-фермер FarmBot сам посадит и польёт растения, а ещё одно устройство сложит и отпарит одежду за несколько секунд.