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Инженер создал систему распознавания морды своего кота
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Инженер создал систему распознавания морды своего кота 

Нож 1 марта 2018
Фото: Нож
Инженер из Амстердама Аркайц Гарро собрал устройство на основе системы распознавания лиц, которое позволяет его коту «стучаться» в дом после прогулки. Об этом разработчик рассказал изданию Business Insider.
Если система узнает Бобиса (а это случается почти в 100% случаев), гаджет отправляет хозяину сообщение, чтобы тот открыл дверь. Если оказалось, что к двери подошел другой кот, собака или белка, — устройство посылает на телефон уведомление.
Для желающих скопировать его разработку Гарро выложил в открытый доступ инструкцию по сборке устройства. Потребуются камера, мини-ПК Raspberry Pi, технические навыки и несколько часов на работу.
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