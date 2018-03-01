Инженер создал систему распознавания морды своего кота

Инженер из Амстердама Аркайц Гарро собрал устройство на основе системы распознавания лиц, которое позволяет его коту «стучаться» в дом после прогулки. Об этом разработчик рассказал изданию Business Insider.

Если система узнает Бобиса (а это случается почти в 100% случаев), гаджет отправляет хозяину сообщение, чтобы тот открыл дверь. Если оказалось, что к двери подошел другой кот, собака или белка, — устройство посылает на телефон уведомление.

Для желающих скопировать его разработку Гарро выложил в открытый доступ инструкцию по сборке устройства. Потребуются камера, мини-ПК Raspberry Pi, технические навыки и несколько часов на работу.