Apple Watch стали самым популярным носимым устройством в мире

Несмотря на появление новых моделей умных часов на рынке, Apple Watch продолжают оставаться лидером, стремительно наращивая свою долю. Аналитики из IDC посчитали, сколько часов Apple продала в прошлом квартале, и результаты их исследования удивили всех.

Так, если в четвертом квартале 2016 года было продано чуть больше пяти миллионов Apple Watch, то ровно через год этот показатель достиг восьми миллионов устройств. По сравнению с 2016 годом рост составил почти 60% — и это почти рекорд всего рынка носимой электроники.

Если в 2016 году Apple была только на третьем месте по количеству реализованных умных часов (после Fitbit и Xiaomi), то в этот раз смогла на голову обойти всех. Продажи почти всех остальных производителей сильно упали, и только Huawei нарастила свою долю в два раза. Правда, с 2,4% до 4,3%.

По данным экспертов, каждое второе носимое устройство, проданное в прошлом квартале, было Apple Watch, и никто из конкурентов пока даже приблизиться к этому показателю не может. Сама Apple при этом до сих пор ни разу не раскрыла, сколько продала умных часов.