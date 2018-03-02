Ещё
Apple Watch стали самым популярным носимым устройством в мире
Далее:
Читайте также:
Ещё

Apple Watch стали самым популярным носимым устройством в мире 

Apple Insider 2 марта 2018
Фото: Apple Insider
Несмотря на появление новых моделей умных часов на рынке, Apple Watch продолжают оставаться лидером, стремительно наращивая свою долю. Аналитики из IDC посчитали, сколько часов Apple продала в прошлом квартале, и результаты их исследования удивили всех.
Так, если в четвертом квартале 2016 года было продано чуть больше пяти миллионов Apple Watch, то ровно через год этот показатель достиг восьми миллионов устройств. По сравнению с 2016 годом рост составил почти 60% — и это почти рекорд всего рынка носимой электроники.
Если в 2016 году Apple была только на третьем месте по количеству реализованных умных часов (после Fitbit и Xiaomi), то в этот раз смогла на голову обойти всех. Продажи почти всех остальных производителей сильно упали, и только Huawei нарастила свою долю в два раза. Правда, с 2,4% до 4,3%.
По данным экспертов, каждое второе носимое устройство, проданное в прошлом квартале, было Apple Watch, и никто из конкурентов пока даже приблизиться к этому показателю не может. Сама Apple при этом до сих пор ни разу не раскрыла, сколько продала умных часов.
Apple Insider: последние новости
Дом, который построил Тим: Apple участвует в постройке «умных» домов Кажется, Apple готова выпустить iPhone X в новом цвете Российские спецслужбы закупают инструменты для взлома iPhone
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эксперты объяснили тайну «дырявого озера» в Португалии5
10 фраз, которые не произнесет умный человек82
На поверхности Луны обнаружили колесо46
В вечной мерзлоте ученые нашли единорога6
Право первой ночи в Европе: как это было66
Видео
01:15
Ожившая легенда: танк «Т-34» в кино
Истории
05:11
На поверхности Луны обнаружили колесо
Безумный мир
01:57
Мальчик умеет хлопать в ладоши быстрее всех в мире
Безумный мир
01:33
«Улетный» прогноз погоды сделал мальчика звездой
Безумный мир
02:51
Концерт в пещере: в США построили экзотический зал
Места
10:08
Неадекват в трениках запрыгнул на лобовое стекло
Безумный мир
00:30
Работница фаст-фуда плюнула в еду клиента
Безумный мир
01:55
НЛО перестали скрываться: новый объект в небе США
Безумный мир
01:21
Загадочные «башни» в облаках над Флоридой
Безумный мир
01:00
Толстый кот остановил драку
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение