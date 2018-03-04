9 загадочных вещей внеземного происхождения

Некоторые утверждают, что инопланетные формы жизни посещали нашу планету на протяжении всего ее существования и во все времена оставляли следы своих посещений. Это действительно трудно доказать, поскольку все живые свидетельства не выдерживают никакой критики и практически в ста процентах случаев признаются мистификацией. Но есть несколько артефактов, происхождение которых невозможно объяснить с точки зрения земной науки, поэтому остается только предположить, что их производство есть дело рук кого-то, кто на Земле был лишь гостем.

Зубчатое колесо

Во Владивостоке был найден объект, внешне похожий на зубчатое колесо. Он был прочно впаян в огромный кусок угля. Человек, обнаруживший находку, не удовлетворился объяснениями, которые пришли ему в голову, и решил показать артефакт ученым. Те в свою очередь выяснили, что колесо состоит практически на сто процентов из алюминия и что ему примерно 300 миллионов лет. Все бы ничего, но алюминий такого качества мог быть получен только искусственно, и в первый раз его изготовили в 1825 году. Учитывая, что колесо напоминало запчасти от микроскопа или другой сложной техники, нашедший его человек предположил, что это деталь космического корабля пришельцев. Однако ученые не спешили делать подобные выводы и до сих пор продолжают его изучать.

Загадочная сфера Бетцев

У семьи Бетц пожар однажды уничтожил около 88 акров леса. Исследуя последствия катастрофы, они наткнулись на странный предмет в виде сферы с абсолютно гладкой поверхностью и странным изображением треугольника. Диаметр сферы — около 20 см. Бетцы приняли этот предмет за секретный гаджет НАСА или советский спутник-шпион. Однако в конце концов было решено, что это всего лишь сувенирная безделушка, но семья взяла эту штуку домой. Через две недели сын семейной пары, нашедшей сферу, играл на гитаре. Внезапно этот артефакт начал реагировать на музыку, издавая странный пульсирующий звук и резонанс, от которого в ужас приходила собака Бетцев.

Каменная голова

В 1930-х годах исследователи обнаружили огромную статую из песчаника. Она стояла посреди гватемальских джунглей и напоминала каменные изваяния майя. Фактически, это был удлиненный череп с мелкими чертами лица, прямо как из учебника истории. Ученые пришли к выводу, что этот артефакт — не изображение человека, поскольку он имел признаки гораздо более продвинутой особи, вовсе не похожей на тех, кто населял Америку во времена ее создания. Некоторые предположили, что голова — часть огромной конструкции, которая находится под землей. Было распространено и мнение о мистификации. К сожалению, сейчас выяснить правду невозможно — голова была уничтожена во время одной из революций.

Энигмалит Уильямса

В 1998 году турист по имени Джон Уильямс заметил в земле странный металлический выступ. Он выкопал эту штуковину и обнаружил, что она часть некоего электроагрегата, похожего на штекер. С тех пор место находки стало объектом паломничества практически всех уфологов мира. Уильямс утверждал, что во время обнаружения агрегат не был приварен или приклеен к камню, а наоборот, скала сформировалась вокруг него. Хотя многие и считают, что это все же мистификация, камень вокруг артефакта образовался более 100 тысяч лет назад, а значит, он не мог быть плодом человеческих рук.

Древние самолеты

Инки и другие доколумбовские племена оставили после себя целый ряд интересных вещиц, функции которых не могут понять ученые и сегодня. Самые странные из них называют древними самолетами. Они представляют собой небольшие золотого цвета объекты, которые очень напоминают реактивные самолеты. Первоначально считалось, что это изображение животных, однако никто не смог объяснить наличие крыльев истребителей и похожих на шасси деталей. К тому же эти фигуры достаточно аэродинамичны, чтобы предположить их внеземное происхождение. Возможно, инки были в контакте с инопланетянами, которые и делали эти штуки.

Гобелен «Триумф лета»

Гобелен, известный под именем «Триумф лета», был создан в Брюгге в 1538 году. Сейчас он находится в Национальном музее Байериш. Этот артефакт печально известен среди уфологов-теоретиков из-за того, что на нем изображено множество похожих на НЛО объектов, летающих в небе. Их присутствие на этом полотне сложно объяснить чем-то, кроме того, что они были добавлены гораздо позже даты создания артефакта. Однако есть версия, что НЛО тогда связывали с богом и его покровительством. Правда неясно, как вообще бельгийцам 15 века пришло в голову, что подобные объекты имеют право на существование.

Прославление Евхаристии

Итальянский художник 16 века Вентура Салимбени создал одну из самых загадочных икон в истории. Она называется «Прославление Евхаристии» и представляет собой триптих, две из трех частей которого абсолютно традиционны. Они изображают святых у алтаря. Однако третья — верхняя часть со Святой Троицей также включает нечто, похожее на космический спутник. На полотне изображен сферический объект металлического цвета с телескопическими антеннами и странными огнями. Некоторые предпочитают считать это изображение доказательством внеземной жизни, другие же принимают это за изображение вселенной вроде глобуса, что вполне допустимо для той эпохи. Странные огни — это солнце и луна, а антенны — символы власти бога, вроде скипетра.

Артефакты майя

В 2012 году правительство Мексики обнародовало ряд артефактов майя, которые до этого 80 лет хранились под грифом «секретно». Эти вещи извлекли из пирамиды в Калакмуле — месте, где находился один из самых развитых городов майя. Большинство находок совершенно определенно изображают НЛО и инопланетян. Проблема в том, что эти артефакты были показаны только в документальном фильме, авторы которого имели все основания совершить мистификацию, чтобы прославиться.

Шри-ланкийские метеориты

Исследователи, изучавшие метеорит, упавший на Шри-Ланке, обнаружили, что это не просто куски космического камня. Это точно был артефакт, то есть вещь, созданная искусственно. Два независимых друг от друга исследования показали, что метеорит содержит ископаемые водоросли, которые явно имеют внеземное происхождение. Профессор Чандра Викрамасингхе, ведущий научный сотрудник в первом исследовании, говорит, что окаменелости дают убедительные доказательства панспермии (гипотеза о том, что внеземная жизнь существует). Более того, следы в метеорите представляют собой остатки пресноводных организмов, похожих на те, что встречаются на земле.