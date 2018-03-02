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AirPods научатся следить за нашим здоровьем
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AirPods научатся следить за нашим здоровьем 

Apple Insider 2 марта 2018
Фото: Apple Insider
На этой неделе Патентное ведомство США одобрило новый патент Apple, касающийся области здоровья и фитнеса. Запрос был подан в конце октября 2017 года, что, по-видимому, указывает на то, что компания активно работает над новым продуктом. Возможно, что речь идёт о AirPods 2.
В документе описывается беспроводная модель наушников, способная измерять биологические показатели владельца, такие как температура тела, уровень усталости и сердечный ритм. Также указано, как именно будет происходить сканирование — как только наушник соприкасается с ушной раковиной, специальные сенсоры измерят все биометрические показатели.
Есть все основания полагать, что в обновленных AirPods появится датчик фотоплетизмограммы, который уже фигурирует в Apple Watch. Эта технология позволяет определить частоту сердечного ритма посредством регистрации кровяного потока с использованием источника инфракрасного или светового излучения.
Впрочем, возможности новых наушников будут в какой-то степени даже превосходить Apple Watch — в ушах проходит множество капилляров, тем самым можно будет не только измерить частоту дыхания и объем крови, но и даже уровень стресса. Несмотря на то, что новый патент Apple подробно описывает возможности новых беспроводных наушников, в Купертино пока не обнародовали никаких данных относительно сроков начала их массового производства.
Обсудить AirPods 2 можно в официальном Telegram-чате AppleInsider.ru.
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