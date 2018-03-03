Дело в шляпе: автор супершляпы идет на рекорд

Американский художник из штата Флорида специализируется на изготовлении необычных головных уборов и в настоящий момент ожидает ответа от представителей Книги рекордов Гиннеса.

Одилон Озаре сделал шляпу высотой в 5,72 метра и рассчитывает стать мировым рекордсменом в этой сфере. Предыдущий рекорд принадлежит шляпе высотой в 2,97 метра.

На изготовление шляпы Одилон потратил 7 недель и украсил головной убор стразами, лентами и павлиньими перьями. Художник объяснил, что в древности высота шляпа говорила о высоком статусе ее владельца. Так что его статус теперь вне досягаемости.

Разумеется носить такой головной убор не представляется возможным, поэтому причудливая шляпа скоро станет экспонатом местного кафе.