Ещё
Дело в шляпе: автор супершляпы идет на рекорд
Далее:
Читайте также:
Ещё

Дело в шляпе: автор супершляпы идет на рекорд 

Рамблер 3 марта 2018
Американский художник из штата Флорида специализируется на изготовлении необычных головных уборов и в настоящий момент ожидает ответа от представителей Книги рекордов Гиннеса.
Одилон Озаре сделал шляпу высотой в 5,72 метра и рассчитывает стать мировым рекордсменом в этой сфере. Предыдущий рекорд принадлежит шляпе высотой в 2,97 метра.
На изготовление шляпы Одилон потратил 7 недель и украсил головной убор стразами, лентами и павлиньими перьями. Художник объяснил, что в древности высота шляпа говорила о высоком статусе ее владельца. Так что его статус теперь вне досягаемости.
Разумеется носить такой головной убор не представляется возможным, поэтому причудливая шляпа скоро станет экспонатом местного кафе.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эксперты объяснили тайну «дырявого озера» в Португалии5
10 фраз, которые не произнесет умный человек82
На поверхности Луны обнаружили колесо45
В вечной мерзлоте ученые нашли единорога6
Право первой ночи в Европе: как это было66
Видео
01:15
Ожившая легенда: танк «Т-34» в кино
Истории
05:11
На поверхности Луны обнаружили колесо
Безумный мир
01:57
Мальчик умеет хлопать в ладоши быстрее всех в мире
Безумный мир
01:33
«Улетный» прогноз погоды сделал мальчика звездой
Безумный мир
02:51
Концерт в пещере: в США построили экзотический зал
Места
10:08
Неадекват в трениках запрыгнул на лобовое стекло
Безумный мир
00:30
Работница фаст-фуда плюнула в еду клиента
Безумный мир
01:55
НЛО перестали скрываться: новый объект в небе США
Безумный мир
01:21
Загадочные «башни» в облаках над Флоридой
Безумный мир
01:00
Толстый кот остановил драку
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение