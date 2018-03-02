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Как устроен самый большой самолет мира
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Как устроен самый большой самолет мира 

Don't Panic 2 марта 2018
Фото: Don't Panic
На днях Пол Аллен впервые показал самый большой самолет в мире — проект, о котором долгое время ходили лишь слухи. Stratolaunch и в самом деле огромен. Настолько, что ему нужны два фюзеляжа с отдельными кабинами. Проект даже сложно назвать самолетом: скорее, это суборбитальный корабль, призванный изменить сам способ передачи грузов на орбиту. Давайте посмотрим поближе как он устроен и что у него внутри.

Дом для гиганта

Самолет разрабатывался инженерами компании Stratolaunch Systems — они же сейчас готовят и еще один амбициозный проект космической ракеты. Специалистам компании перед запуском пришлось разобрать трехэтажные леса, которые окружали махину на всех этапах постройки.

Зачем он нужен

Пол Аллен, сооснователь Microsoft и хозяин Stratolaunch Systems, ставит своей целью беспечение удобного, надежного и рутинного доступа к околоземной орбите. Другими словами, Stratolaunch станет своеобразной платформой для запуска ракет-носителей из стратосферы на околоземную орбиту.

Скорость на земле

26 февраля Пол Аллен опубликовал первую серию видео, где показал всю серию тестовых пробежек самолета по взлетно-посадочной-полосе. Stratolaunch показал скорость в 74 км/ч. Этого все еще недостаточно для того, чтобы поднять в небо такую махину — самолету придется как минимум удвоить скорость, чтобы оторваться от земли.

Масштабы проекта

На данный момент Stratolaunch действительно является самым большим самолетом в мире. Размах его крыла равняется 117,3 метра, а длина обоих фюзеляжей составляет 72,5 метра. Весит этот гигант целых 227 тонн и способен взлететь с предельной массой в 590 тонн.

Полезная нагрузка

Конструкторы предполагают, что Stratolaunch будет нести 113 тонн топлива и три ракетоносителя, общей массой в 250 тонн. Правда, на тестах самолет-гигант поднимется в небо всего с одной ракетой, Pegasus XL.

Пробный полет

Тестовый период этого невероятного самолета продлится еще несколько месяцев. Первый запуск Пол Аллен обещает осуществить в самом начале 2019 года. Если он пройдет удачно и Stratolaunch сможет доказать свою эффективность, то это и в самом деле сможет значительно упростить существующую систему сообщения с орбитой.
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