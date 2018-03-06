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Apple выпустит беспроводные наушники с шумоподавляющей функцией
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Apple выпустит беспроводные наушники с шумоподавляющей функцией 

Прайм 6 марта 2018
Фото: Apple Insider
Американская компания Apple ведет работу над созданием беспроводных шумоподавляющих наушников, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с разработкой.
НовыеКак стало известно, новые наушники будут не только шумоподавляющими, но и беспроводными. Как расказали собеседники агентства, новинка будет конкурировать с уже выпущенными наушниками от таких лидеров рынка, как Bose и Beats by Dre (бренд принадлежит Apple).
Производитель хочет выпустить наушники в продажу уже в конце текущего 2018 года, добавили собеседники.
Не обошлось и без трудностей: Отмечается, что компания столкнулась с трудностями при создании нового продукта, и может либо перенести запуск продукта, либо вовсе отказаться от гаджета.
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