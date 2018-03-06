Apple выпустит беспроводные наушники с шумоподавляющей функцией

НовыеКак стало известно, новые наушники будут не только шумоподавляющими, но и беспроводными. Как расказали собеседники агентства, новинка будет конкурировать с уже выпущенными наушниками от таких лидеров рынка, как Bose и Beats by Dre (бренд принадлежит Apple).

Производитель хочет выпустить наушники в продажу уже в конце текущего 2018 года, добавили собеседники.

Не обошлось и без трудностей: Отмечается, что компания столкнулась с трудностями при создании нового продукта, и может либо перенести запуск продукта, либо вовсе отказаться от гаджета.