Составлена подробная карта темной материи

Астрономы из Японии при помощи телескопа Subaru построили самую точную и широкую карту темной материи из ныне существующих. Собрав воедино данные о гравитационном линзировании и позициях, где темная материя должна быть расположена, они выяснили, что простейшая модель расширения Вселенной может быть несостоятельна. Статья с результатами выложена на сайте препринтов ArXive.

В настоящее время примерно 80% вещества во Вселенной — невидимая глазу субстанция, называемая темной материей. Получаемые современными приборами изображения далеких галактик искажаются гравитационными полями, которые создает темная материя. Ослабевание сигнала от далекой галактики называют фотометрическим красным смещением. А если гравитационная линза находится прямо между объектом и наблюдателем, то объект, напротив, кажется четким и увеличенным. С помощью искажений и удается обнаружить темную материю.

Исследование с помощью камеры Hyper Suprime-Cam телескопа Subaru помогло создать самую обширную 3D-карту темной материи из существующих, хотя пока что это лишь 11% от запланированной широкомасштабной карты. Ученые подсчитали количество гало от темной материи, линзирующий эффект от которых превосходит некое пороговое значение. Согласно этим данным, количество гало от темной материи меньше, чем предсказывает Стандартная модель — современная «теория всего», объединяющая строение вещества с устройством Вселенной.

Это может оказаться слабым местом существующей теории. Дальнейшие наблюдения и анализ покажут, есть ли повод отказаться от нее, нужны ли Стандартной модели изменения, и приблизиться к лучшему пониманию механизмов, которые заставляют Вселенную расширяться.