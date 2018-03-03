Создано одеяло, которое поможет улучшить сон

Сегодня даже самые обычные предметы "умеют" больше, чем мы могли мечтать. Например, одеяло компании Yaasa Studios может не только сохранять тепло. Оно способно улучшить сон и восстановить организм после тренировки или просто тяжелого дня. Также оно призвано облегчить состояние людей с сосудистыми заболеваниями.

Публикация от YAASA STUDIOS (@yaasastudios) Июн 19, 2017 в 2:25 PDT На первый взгляд это одеяло ничем не отличается от других подобных. Особенным его делает технология Celliant. Как сообщают производители, после ряда клинических исследований FDA (американское Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов) заявило, что данная технология способствует увеличению местного кровотока. Это свойство и позволяет быстрее восстановить организм после тяжелого дня.

При этом одеяло не требует никаких особенных условий хранения и его можно стирать, как обычные ткани.