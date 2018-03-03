Ещё
Создано одеяло, которое поможет улучшить сон
Далее:
Читайте также:
Ещё

Создано одеяло, которое поможет улучшить сон 

Рамблер 3 марта 2018
Фото: instagram.com/yaasastudios
Сегодня даже самые обычные предметы "умеют" больше, чем мы могли мечтать. Например, одеяло компании Yaasa Studios может не только сохранять тепло. Оно способно улучшить сон и восстановить организм после тренировки или просто тяжелого дня. Также оно призвано облегчить состояние людей с сосудистыми заболеваниями.
На первый взгляд это одеяло ничем не отличается от других подобных. Особенным его делает технология Celliant. Как сообщают производители, после ряда клинических исследований FDA (американское Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов) заявило, что данная технология способствует увеличению местного кровотока. Это свойство и позволяет быстрее восстановить организм после тяжелого дня.
При этом одеяло не требует никаких особенных условий хранения и его можно стирать, как обычные ткани.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эксперты объяснили тайну «дырявого озера» в Португалии5
10 фраз, которые не произнесет умный человек82
На поверхности Луны обнаружили колесо45
В вечной мерзлоте ученые нашли единорога6
Право первой ночи в Европе: как это было66
Видео
01:15
Ожившая легенда: танк «Т-34» в кино
Истории
05:11
На поверхности Луны обнаружили колесо
Безумный мир
01:57
Мальчик умеет хлопать в ладоши быстрее всех в мире
Безумный мир
01:33
«Улетный» прогноз погоды сделал мальчика звездой
Безумный мир
02:51
Концерт в пещере: в США построили экзотический зал
Места
10:08
Неадекват в трениках запрыгнул на лобовое стекло
Безумный мир
00:30
Работница фаст-фуда плюнула в еду клиента
Безумный мир
01:55
НЛО перестали скрываться: новый объект в небе США
Безумный мир
01:21
Загадочные «башни» в облаках над Флоридой
Безумный мир
01:00
Толстый кот остановил драку
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение