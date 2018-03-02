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Продолжительность жизни любого девайса Apple составляет 4 года
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Продолжительность жизни любого девайса Apple составляет 4 года 

iPhones.ru 2 марта 2018
Фото: iPhones.ru
Аналитик Гораций Дедлу, будучи озадаченным вопросом жизненного цикла продукции Apple, решил получить ответ с помощью несложных математических расчетов.
Взяв за основу количество проданных устройств (эту информацию Apple упоминает в каждом квартальном отчете) и сравнив с количеством активных. К слову, статистику по девайсам, работающим в настоящее время, Apple огласила лишь один раз — в первом квартале прошлого года. Подсчитав разницу между двумя значениями, Дедлу выяснил, как много девайсов Apple отправились в лучший из миров за один квартал. Так, в третьем квартале 2013 года Apple продала ровно столько устройств, сколько отправилось на покой в четвертом квартале 2017 года. По мнению аналитика, средняя продолжительность любого из выпущенного Apple девайса, составляет 4 года. [TNW]
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