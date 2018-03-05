Зарядить смартфон можно будет за полминуты

Южнокорейские ученые создали батарею для электронных гаджетов, способную накапливать энергию всего за полминуты. При этом создатели уверяют, что новые батареи будут безопасными, долговечными и экологичными.

В основе новых батарей — графен, чья «сетчатая» структура увеличивает общую площадь накопителя и обеспечивает более высокую емкость. В основе нынешних батарей лежат электролиты, значительно уступающие по своим качествам графену. Также они весьма опасны, так как содержат взрывоопасные, экологически вредные органические растворители.