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Тайна Марии: в Перу нашли трехпалую мумию V века
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Тайна Марии: в Перу нашли трехпалую мумию V века 

Мир24 6 марта 2018
Фото: pixabay.com
Тайну трехпалой мумии разгадывают российские генетики. Образцы тканей странного существа привезли из Перу ученые Санкт-Петербурга. Корреспондент «МИР 24» Александр Бриус тоже прикоснулся к загадке.
Она умерла приблизительно в V веке, за 1000 лет до открытия Америки. Мария — так назвали мумию. Ее нашел перуанский крестьянин. У нее вытянутый череп, на руках и ногах сохранилось по три длинных пальца. Строение ребер тоже отличается от человеческого. Благодаря этому ученые могут рассказать о расположении внутренних органов Марии.
«Мы хорошо видим контуры трахеи и главных бронхов, мы хорошо видим контуры сердца и камер, там даже контуры клапанов видны. Мы достаточно хорошо видим контуры диафрагмы, печени и селезенки», — поясняет рентгенолог Наталья Залозная.
Ученые завершают детальный анализ ДНК мумии, которую нашли в перуанских горах. В Россию привезли образцы ее тканей.
«Это человекоподобное существо, то есть у него тоже 23 хромосомы, как у нас с вами. Сейчас идет уже детальный анализ, чтобы посмотреть все ли хромосомы, все ли аминокислоты расположены так же, как у нас с вами. Соответствует ли она каким-то людям, которые проживают в Южной Америке, в Африке или где-то еще, и есть ли отличия?», — отметил профессор Национального исследовательского университета Константин Коротков.
Похоже, загадочная цивилизация обладала развитыми технологиями. Белый песок, которым засыпали мертвых — это хлорид кадмия. Именно его антибактериальный эффект сохранил Марию до наших дней.
Сенсационную находку могут отправить в Петербург. Сейчас российские ученые ждут разрешения перуанских властей, чтобы продолжить расшифровку генома.
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