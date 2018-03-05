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После Tesla — единорог
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После Tesla — единорог 

BitCryptoNews 5 марта 2018
Фото: BitCryptoNews
Компания UnicornGO будет сотрудничать с дизайнерами из Tesla. Специалисты автоконцерна должны будут разработать дизайн гаджетов, снабженных нейрокомпьютерным интерфейсом. Устройства позволят управлять компьютерными персонажами силой мысли.
Разрабатывать дизайн планируют 3–5 месяцев. Нейрокомпьютерный интерфейс устройств был создан компанией NeuroBasis.
Unicorn Go PTE — разработчик из компьютерной игры, в которой пользователи смогут покупать, продавать, обменивать, растить, кормить и даже разводить своих собственных единорогов. Штаб-квартира компании находится в Сингапуре. Оплачивать и зарабатывать на всех этих операциях можно будет благодаря использованию смарт-контрактов с эфириумом и внедрению блокчейн-технологий в онлайн-игру. Денежной валютой участников онлайн-игры станут монеты Candy Coins, специально для этого выпущенные разработчиками на сумму $12 млн  фото: Pexels
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